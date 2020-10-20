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Бабушка покусанной рысью девочки раскрыла подробности нападения

Анна Касаткина
12:50 20.10.2020
Девочка получила травму, защищая свою собаку.
Бабушка покусанной рысью девочки раскрыла подробности нападения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отбиться от рыси 14-летней девочке с собакой из Подмосковья помог случайный прохожий. Об этом «Звезде» рассказала бабушка подростка.

По ее словам, девочка получила травму, защищая свою собаку.

«Бросилась ее защищать, выхватила прямо из зубов рыси. Хорошо, там мужчина был, помог, а если бы не мужчина - не знаю, что бы было», - сказала женщина.

В результате нападения девочка получила травму руки, у собаки были раны на животе и шее.

Инцидент произошел 19 октября в коттеджном поселке в деревне Лобаново Истринского района. Школьница выгуливала своего йоркширского терьера, когда на питомца неожиданно напала степная рысь. После произошедшего и девочке, и собаке потребовалась медицинская помощь.

Дикое животное на своем участке содержит один из жителей поселка. Родители ребенка уже написали заявление в полицию.

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