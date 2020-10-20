Врач назвала лекарства, которые должны быть дома в аптечке в период пандемии

Российский врач-терапевт Людмила Лапа назвала лекарственные препараты, которые всегда должны быть в домашней аптечке. Специалист рассказала «Звезде», что это необходимо для того, чтобы помочь себе и своим родным до приезда врача.

«В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача-это обязательно. Но самое главное, чтобы было, чем помочь», - уточнила Лапа.

По ее словам, при температуре обязательно надо принять аспирин. В домашней аптечке помимо аспирина должны быть антибиотики, лучше макролиды.

«Они более безопасны. Однако, прежде чем принимать их, необходимо проконсультироваться со врачом. Ацикловир также необходимо иметь в аптечке. Это первичный препарат, который помогает против вируса», - подчеркнула терапевт.

По ее словам, отличным средством для поддержки иммунной системы является изопринозин. Также нужно иметь дома препараты на основе лактобактерий и бифидобактерий.

В период пандемии врач посоветовала при первых признаках недомогания остаться дома, вызвать врача и сократить количество социальных контактов, а также не переусердствовать с самолечением.