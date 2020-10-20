Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач назвала лекарства, которые должны быть дома в аптечке в период пандемии

Виктория Ивашечкина
12:31 20.10.2020
По словам терапевта, этот набор нужен для того, чтобы помочь себе и своим близким до приезда врача.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Michael Jarmoluk, Pixabay

Российский врач-терапевт Людмила Лапа назвала лекарственные препараты, которые всегда должны быть в домашней аптечке. Специалист рассказала «Звезде», что это необходимо для того, чтобы помочь себе и своим родным до приезда врача.

«В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача-это обязательно. Но самое главное, чтобы было, чем помочь», - уточнила Лапа.

По ее словам, при температуре обязательно надо принять аспирин. В домашней аптечке помимо аспирина должны быть антибиотики, лучше макролиды.

«Они более безопасны. Однако, прежде чем принимать их, необходимо проконсультироваться со врачом. Ацикловир также необходимо иметь в аптечке. Это первичный препарат, который помогает против вируса», - подчеркнула терапевт.

По ее словам, отличным средством для поддержки иммунной системы является изопринозин. Также нужно иметь дома препараты на основе лактобактерий и бифидобактерий.

В период пандемии врач посоветовала при первых признаках недомогания остаться дома, вызвать врача и сократить количество социальных контактов, а также не переусердствовать с самолечением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.