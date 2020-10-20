Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Небензя рассказал об итогах закрытого заседания СБ ООН по Карабаху

Иван Линдеманн
01:20 20.10.2020
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций сообщил, что обсуждался контроль за режимом прекращения огня.
Небензя рассказал об итогах закрытого заседания СБ ООН по Карабаху
© Фото: Adrien Vautier globallookpress

На закрытом заседании Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечения контроля за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«Это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось. Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением», - приводит его слова ТАСС.

Постпред уточнил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности.

«Это небыстрый процесс. Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться», - добавил Небензя.

Он не исключил, что контролировать процесс может миссия ОБСЕ, но кто в ней будет и в каком качестве - пока не ясно.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. В понедельник, 19 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы встретиться в Москве для проведения переговоров. Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику по ситуации в Нагорном Карабахе. Глава МИД также подчеркнул, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.