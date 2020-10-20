Небензя рассказал об итогах закрытого заседания СБ ООН по Карабаху

На закрытом заседании Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечения контроля за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«Это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось. Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением», - приводит его слова ТАСС.

Постпред уточнил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности.

«Это небыстрый процесс. Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться», - добавил Небензя.

Он не исключил, что контролировать процесс может миссия ОБСЕ, но кто в ней будет и в каком качестве - пока не ясно.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. В понедельник, 19 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы встретиться в Москве для проведения переговоров. Сергей Лавров призвал прекратить конфронтационную риторику по ситуации в Нагорном Карабахе. Глава МИД также подчеркнул, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.