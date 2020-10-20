В стране и мире Прокуратура попросила не смягчать приговор Ефремову Анна Касаткина Адвокаты актера просят снизить срок актеру и заменить его условным. © Фото: Пресс-служба Пресненского суда Прокуратура попросила не смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП. В Мосгорсуде 20 октября рассмотрят апелляции по делу артиста. Адвокаты Ефремова просят снизить срок актеру и заменить его условным. «Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения жалобы, просит оставить приговор без изменения», - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был признан виновным в аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце в Москве, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов находился за рулем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика