Ученые обнаружили, что NASA не заметило признаки жизни на Венере 42 года назад

Ученые впервые обнаружили признак инопланетной жизни на Венере в 1978 году, свидетельствуют архивные данные NASA. Об этом сообщил биохимик доктор Ракеш Могул из Калифорнийского политехнического университета в Помоне, который решил просмотреть архивы. Именно здесь, по его словам, он нашел доказательства того, что исследователи уже ранее обнаружили следы фосфина на Венере.

Высокие температуры и ядовитые испарения: шансы на то, что Венера является местом, где может существовать инопланетная жизнь, равнялись нулю. Однако в последние недели интерес к жизни на Венере возобновился после того, как ученые обнаружили следы фосфина - токсичного газа, долгое время считавшегося возможным признаком микробной жизни, - в верхней части плотной атмосферы планеты. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature Astronomy. Это был знаменательный момент в поисках жизни вне Земли, которые в основном были сосредоточены на Марсе и нескольких спутниках, вращающихся вокруг Юпитера и Сатурна.

«Когда вышла статья Nature Astronomy, я сразу подумал о традиционных масс-спектрах. Итак, для нас это был естественный следующий шаг - еще раз взглянуть на данные. Таким образом, посоветовавшись с моими соавторами, мы определили оригинальные научные статьи и сразу же начали искать соединения фосфора», - передает слова биохимика Daily Express.

Данные в 1978 году были получены с помощью Большого зондового нейтрального масс-спектрометра (LNMS) - одного из нескольких приборов, которые погрузились в атмосферу Венеры в рамках миссии Pioneer 13. LNMS не предназначался для поиска фосфина, и ему было трудно отличить газ от других молекул, имеющих схожие массы.

Напомним, 14 сентября 2020 года группа ученых из Британии и США подтвердила наличие в атмосфере планеты Венеры газа фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Свое открытие ученые сделали с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла, установленного на Гавайских островах, и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили.