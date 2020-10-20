Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые обнаружили, что NASA не заметило признаки жизни на Венере 42 года назад

Анна Назайкина
11:27 20.10.2020
Наличие на планете газа фосфина может являться одним из признаков жизни.
Ученые обнаружили, что NASA не заметило признаки жизни на Венере 42 года назад
© Фото: Bruno Albino, Pixabay

Ученые впервые обнаружили признак инопланетной жизни на Венере в 1978 году, свидетельствуют архивные данные NASA. Об этом сообщил биохимик доктор Ракеш Могул из Калифорнийского политехнического университета в Помоне, который решил просмотреть архивы. Именно здесь, по его словам, он нашел доказательства того, что исследователи уже ранее обнаружили следы фосфина на Венере.

Высокие температуры и ядовитые испарения: шансы на то, что Венера является местом, где может существовать инопланетная жизнь, равнялись нулю. Однако в последние недели интерес к жизни на Венере возобновился после того, как ученые обнаружили следы фосфина - токсичного газа, долгое время считавшегося возможным признаком микробной жизни, - в верхней части плотной атмосферы планеты. Соответствующая статья была опубликована в журнале Nature Astronomy. Это был знаменательный момент в поисках жизни вне Земли, которые в основном были сосредоточены на Марсе и нескольких спутниках, вращающихся вокруг Юпитера и Сатурна.

«Когда вышла статья Nature Astronomy, я сразу подумал о традиционных масс-спектрах. Итак, для нас это был естественный следующий шаг - еще раз взглянуть на данные. Таким образом, посоветовавшись с моими соавторами, мы определили оригинальные научные статьи и сразу же начали искать соединения фосфора», - передает слова биохимика Daily Express.

Данные в 1978 году были получены с помощью Большого зондового нейтрального масс-спектрометра (LNMS) - одного из нескольких приборов, которые погрузились в атмосферу Венеры в рамках миссии Pioneer 13. LNMS не предназначался для поиска фосфина, и ему было трудно отличить газ от других молекул, имеющих схожие массы.

Напомним, 14 сентября 2020 года группа ученых из Британии и США подтвердила наличие в атмосфере планеты Венеры газа фосфин, который может иметь биологическое происхождение. Свое открытие ученые сделали с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла, установленного на Гавайских островах, и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.