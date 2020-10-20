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Умерла актриса Ирина Скобцева

Анна Касаткина
11:16 20.10.2020
О причинах смерти не сообщается.
Умерла актриса Ирина Скобцева
© Фото: Dmitry Golubovich, Russian Look, Globallookpress

Советская и российская актриса Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщили в компании Федора Бондарчука Art Pictures.

«Народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева умерла сегодня в возрасте 93 лет», - говорится в сообщении в Instagram.

Причина смерти и другие подробности не разглашаются.

Скобцева родилась в 1927 году в Туле. В кино она дебютировала в 1955 году, сыграв Дездемону в фильме Сергея Юткевича «Отелло». За всю карьеру снялась более чем в 60 картинах, среди них - «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Любовь земная», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Бесы», «Тихий Дон», «Обитаемый остров». Последний фильм с ее участием - «Опасные каникулы» - вышел на экраны в 2016 году.

Скобцева - вдова советского режиссера Сергея Бондарчука, мать Федора и Алены Бондарчук.

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