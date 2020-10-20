Добровинский подтвердил, что стороны дела Ефремова вели переговоры о примирении

Адвокат потерпевших в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что стороны дела артиста вели переговоры о примирении.

Также ранее сообщалось, что супруга знаменитости прервала переговоры с потерпевшими. Она заподозрила адвоката Ефремова Андрея Алешкина в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

Сам адвокат потерпевших уточнил, что они с защитником Ефремова Андреем Алешкиным вели переговоры о примирении сторон, но 18 октября по инициативе семьи артиста они были прекращены.

В то же время адвокат старшего сына погибшего в аварии выступает против смягчения наказания артисту в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Об этом сообщил представитель потерпевшего Виталия Захарова Сергей Аверцев.

В свою очередь адвокат троих других потерпевших Александр Добровинский сказал, что примет любое решение суда по данному делу.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября этого года признал Михаила Ефремова виновным в гибели курьера интернет-магазина Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.

Также Ефремова на три года лишили водительских прав. Кроме того, суд взыскал 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова.