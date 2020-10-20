СМИ: власти исключили введение карантина из-за COVID-19 в РФ

СМИ сообщают, что российские власти полностью исключили повторное введение карантина в стране из-за коронавируса, как это было весной. В тот раз две недели подряд были нерабочими.

Уточняется, что два федеральных источника подтвердили эту информацию, передает «360».

Источник рассказал, что президент страны Владимир Путин прислушивается к мнению экспертов, которые утверждают, что в карантине нет никакой необходимости.

Также отмечается, что в ближайшее время не планируется обращение главы государства к нации по поводу пандемии, которое россияне наблюдали в начале весны. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что у президента действительно нет в планах повторного введения нерабочих недель.

Ранее сообщалось, что на данный момент ряд российских регионов ввели ограничения на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Так, в Подмосковье с 21 октября до 7 ноября запрещены любые развлекательные и культурно-массовые мероприятия. В Севастополе приняты похожие меры.

В Ставрополье всех приезжих отправляют на двухнедельный карантин. А в Москве начала действовать система пропуска в бары и ночные клубы по специальному QR-коду или SMS. Однако местные власти также отрицают возможность введения полного карантина в регионах.