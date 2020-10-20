Неполадки устранены: все системы МКС работают штатно

В Роскосмосе сообщили, что все системы Международной космической станции (МКС) снова работают штатно. Возникшие в ночь на вторник, с 19 на 20 октября, неполадки устранены.

«Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полета МКС ничего не угрожает», - отметили в соцсетях госкорпорации.

Уточняется, что неисправности, возникшие на борту МКС, оперативно устранены экипажем в полном объеме. Безопасности экипажа ничего не угрожает.

Напомним, минувшей ночью в российском сегменте МКС вышли из строя туалет и система подачи кислорода «Электрон-ВМ». Об этом члены экипажа доложили в Центр управления полетами.

Сейчас на МКС установлены два туалета. Один в американском сегменте (он выходил из строя в ноябре 2019 года), второй - в российском.