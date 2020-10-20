Рентген, УЗИ и тесты: многопрофильный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 развернули в Абхазии

Многопрофильный мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом развернули в Абхазии российские военнослужащие. Вместе с персоналом - 113 человек - его перебросили из Буденновска.

В госпитале два отделения - терапевтическое и инфекционное. Всего 100 коек, в том числе 12 реанимационных. При необходимости можно быстро оборудовать еще 50 мест.

Палаты оснащены современным оборудованием, необходимым для лечения и диагностики. Так, есть возможность делать рентген и УЗИ, а также проводить ПЦР-тестирование.

Врачи готовы начать прием больных. В республике на данный момент насчитывается больше тысячи зараженных коронавирусом.