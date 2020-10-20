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Специалисты оценили вероятность подхватить COVID-19 на борту самолета

Тамара Астапенкова
00:59 20.10.2020
Одним из факторов, который сдерживает распространение коронавируса, является расстановка посадочных мест в салоне.
Специалисты оценили вероятность подхватить COVID-19 на борту самолета
© Фото: pixabay

Специалисты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) оценили шансы пассажиров подхватить коронавирус на борту самолета. По их данным, за девять месяцев 2020 года авиакомпаниями были перевезены 1,2 миллиарда пассажиров. При этом было зарегистрировано только 44 случая инфицирования коронавирусом на борту.

«Это один случай на каждые 27 миллионов авиапассажиров», - приводит британский таблоид Daily Express слова медицинского советника IATA Дэвида Пауэлла.

Такой ничтожный процент инфицирования на борту самолета может объясняться рядом причин. По словам специалистов IATA, в салоне воздушные потоки идут вертикально, от потолка к полу. Воздух в салоне меняется каждые 2 – 3 минуты, также в современных лайнерах стоят эффективные фильтры, которые используются в больницах. Кроме того, пассажиры сидят лицом вперед, а высокие спинки кресел являются естественным препятствием для передачи инфекции.

При этом специалисты IATA отметили, что авиапассажирам не стоит забывать о масках, которые являются эффективным барьером при передаче инфекции, и летать исключительно в них.

Ранее немецкие вирусологи заявляли, что шансы подхватить коронавирус на борту самолета не слишком велики. По их словам, постоянная фильтрация воздуха, а также полное обновление воздуха в салоне каждые 2 – 3 минуты значительно снижают риски заразиться COVID-19 во время авиапутешествия.

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