СМИ: НАТО объявит о планах по возведению космического центра на немецкой авиабазе Rammstein

В четверг, 22 октября, министры иностранных дел стран-участниц НАТО объявят о планах по возведению нового космического центра на немецкой авиабазе Rammstein. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, этот центр будет служить координационным пунктом для наблюдения за космическим пространством. Уточняется, что в дальнейшем сооружение могут переоборудовать в командный центр по принятию оборонных мер.

Агентство dpa сообщает, что, кроме этого, страны НАТО планируют создать аналитический центр, который будет исследовать космическую деятельность.

Напомним, что в прошлом году государства-участники Североатлантического альянса утвердили концепцию политики в сфере космоса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тогда уточнил, что речи о милитаризации космического пространства не идет.