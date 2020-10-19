Собянин заявил, что введение комендантского часа в Москве неприемлемо

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение комендантского часа в Москве, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд — это крайние меры. При этом градоначальник подчеркнул, что они неприемлемы и невозможны.

«Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер. Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса», - говорится в тексте заявлении Собянина, опубликованном в личном блоге мэра.

По его словам, нынешняя неделя показала, что ситуацию с распространением коронавирсуной инфекцией в столице удается взять под контроль.

Мэр Москвы подчеркнул, что в настоящее время он не видит необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя.

Вместе с тем Собянин пообещал жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер профилактики коронавируса.