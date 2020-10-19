Арестован врач, выдававший медицинские справки нижегородскому стрелку

В Нижегородской области арестовали врача, который выдал медицинские справки для получения оружия подозреваемому в стрельбе на остановке. Специалиста подозревают в халатности.

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции региона.

Трагедия произошла 12 октября в поселке Большеорловское Борского района. После ссоры с бабушкой 18-летний юноша открыл огонь из ружья по рейсовому автобусу и прохожим. Погибли три человека, еще трое, в том числе и бабушка, получили тяжелые ранения.

Молодой человек скрылся с места происшествия. На следующее утро его нашли мертвым в лесополосе рядом с местом стрельбы.