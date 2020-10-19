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В России могут ввести стандарт дистанционного урока

Виктория Ивашечкина
09:30 19.10.2020
По словам специалистов, во время всеобщей самоизоляции ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса.
В России могут ввести стандарт дистанционного урока
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

В России в ближайшее время могут ввести стандарт проведения дистанционного урока. С соответствующей инициативой выступил Институт прогрессивного образования.

В обращении, которое адресовано Минпросвещению страны, отмечается, что во время самоизоляции на фоне распространения коронавируса ученики и их родители столкнулись с недостаточной организацией рабочего процесса. По словам специалистов, в ряде случаев школьники вынуждены были самостоятельно изучать тот или иной материал. Также часто формат проведения урока не был обговорен заранее.

«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», - сказано в тексте обращения, передает RT. 

Специалисты также просят ведомство рассмотреть возможность минимизировать объем домашнего задания до часа для учащихся начальных классов. В средних - не более чем до двух часов и до трех часов в старших классах.

Кроме этого, предлагается распределять дисциплины на те, где требуется обязательное выполнение домашнего задания, а также те, где задания носят лишь рекомендательный характер.

Ранее в Минпросвещения заявили, что сообщения о переводе всех российских школ на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса недостоверны. По словам представителей ведомства, подобные решения должны приниматься в регионах самостоятельно. К примеру, на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы приняли решение перевести учеников 6-11-х классов на дистанционное обучение с понедельника, 19 октября.

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