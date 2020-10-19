Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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