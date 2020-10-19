В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение
В ближайшие дни все школы Забайкальского края переведут на дистанционное обучение. Такое поручение отдал губернатор Александр Осипов из-за вспышек коронавируса в регионе.
«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», - сказал он.
Глава региона добавил, что в группах детских садов будут снижать количество детей.
По мнению заместителя главы территориального управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, разобщение детей позволит снизить рост заболеваемости и стабилизировать ситуацию, сообщается на официальном портале Забайкальского края.
За последние сутки коронавирус подтвердили у 198 жителей Забайкалья. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 9084.