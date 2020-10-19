Маски, перчатки и QR-коды: в Москве усилили меры по борьбе с коронавирусом

В Москве усиливают контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Специальные меры для борьбы с распространением инфекции также вводят в общественных местах.

Проверять наличие средств защиты теперь строго будут на всех станциях метро, а также в вагонах поездов. Нарушителям грозит штраф в четыре тысячи рублей. За повторное нарушение – уже пять тысяч.

В ночные бары и клубы столицы отныне можно попасть только по специальному QR-коду или смс. Чтобы получить их, нужно зарегистрироваться на сайте заведения или на портале mos.ru. В случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей, всем находившимся рядом придет уведомление о контакте с заболевшим. После им обязательно надо будет сдать тест на COVID-19.

Пока это только эксперимент, он продлится до 1-го ноября, отмечают в столичной мэрии. Но если мера хорошо себя зарекомендует и поможет остановить распространение коронавируса - ее введут и для посетителей ресторанов, и салонов красоты.