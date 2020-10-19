На Украине потребовали «декоммунизировать» колбасу

Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, которые потребовали «декоммунизировать» колбасу местного мясокомбината. Ответ на обращение опубликован в Telegram-канале «Декомунізація.Україна».

Активистов возмутило название колбасы – «Советская» («Радянська»). В ответе института указывается, что он рекомендует мясокомбинату переименовать свою продукцию. Однако юридических оснований принудить это сделать, отметили в организации, не имеется.

На Украине с мая 2015 года действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который, в частности, запрещает пропаганду советской символики.