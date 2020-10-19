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Ученые назвали новый симптом заражения коронавирусом

Виктория Ивашечкина
08:00 19.10.2020
Специалисты также призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов.
Ученые назвали новый симптом заражения коронавирусом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ученые рассказали о новом симптоме коронавирусной инфекции. По мнению специалистов из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, о заражении могут свидетельствовать значительные изменения слуха.

Ученые отмечают, что ряд пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, жаловались на тиннитус. Другими словами, это звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Также были выявлены случаи, когда у заболевших COVID-19 в тяжелой форме симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем, передает издание Express.

Таким образом, специалисты призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать необходимые меры для их лечения при постановке диагноза.

Однако ученые напомнили, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. По словам специалистов, беспокоиться необходимо только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса. Таких, как кашель, температура, потеря обоняния и вкуса.

Ранее британские ученые рассказали, что повышенная утомляемость, болезненные ощущения в мышцах и волдыри на ногах могут указывать на наличие у человека коронавируса.

Однако позже британские эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании отказались вносить в список индикаторов коронавируса новые симптомы. Такое решение принято для того, что бы избежать многократного увеличения тестирований и, как следствие, повышенной нагрузки на лаборатории медицинских центров.

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