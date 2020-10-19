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В России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО

Виктория Ивашечкина
07:31 19.10.2020
Теперь автовладельцы смогут приобрести документ с помощью специальной финансовой платформы.
В России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО
© Фото: Krasutskaya, Pixabay

В России с понедельника, 19 октября, владельцы авто смогут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ).

Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Уточняется, что стоимость полиса, которая рассчитана через финансовую платформу, должна соответствовать цене полиса на официальном сайте страховой компании. Соответственно, за оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию.

В июле текущего года два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее российские автостраховщики предложили автомобилистам проверить подлинность своих полисов ОСАГО при помощи специального мобильного приложения. Итоги проверки могут оказаться неожиданными для некоторых водителей, предупредили в страховых компаниях.

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