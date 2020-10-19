Совбез ООН проведет закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе

По запросу России, Франции и США члены Совета Безопасности ООН проведут в понедельник, 19 октября, закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Всего несколько часов продержалось объявленное накануне ночью гуманитарное перемирие. Вечером в воскресенье, 18 октября, в Степанакерте снова гремели взрывы. Это ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской республики вели огонь по беспилотникам, кружившим над городом. Всего, по сообщениям армянской стороны, за день они сбили девять азербайджанских боевых дронов.

Баку, в свою очередь, заявил об успешном наступлении под городом Физули. И опубликовал видеокадры захваченной там воинской части.

Напомним, бои на линии соприкосновения в Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

При этом в субботу, 10 октября, в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана на переговорах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

Однако уже менее, чем через сутки стороны стали вновь обвинять друг друга в нарушениях перемирия. При этом с 18 октября Арменией и Азербайджаном было объявлено гуманитарное перемирие. Однако в армянском Министерстве обороны позже заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны Баку. По словам пресс-секретаря военного ведомства Шушан Степанян, инцидент произошел в ночь на 18 октября.