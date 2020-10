В стране и мире «Октябрьский сюрприз»: как компромат на Байденов изменил ход предвыборной гонки в США Анна Козлова Меньше чем за месяц до президентских выборов произошедшее стало серьезным ударом по кандидату от демократов. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Cheriss May ZUMAPRESS.com Globallookpress «Октябрьский сюрприз» от президента США Дональда Трампа состоялся. Опубликована первая порция компромата, в центре внимания которого Джо Байден, его скандальный сын и порочащие их связи. Достоянием общественности стала электронная переписка Хантера Байдена, и свидетельства его разгульной жизни. Меньше чем за месяц до президентских выборов – это серьезный удар. Республиканцы останавливаться не собираются и уже обещают в ближайшее время некий новый материал с компроматом на Барака Обаму и Хиллари Клинтон. Компромат на Байдена произвел, как и ожидалось, эффект разорвавшейся информационной бомбы. Главная тема - связи Хантера Байдена с украинской энергетической компанией Burisma. История тянется давно, но все это время не было понятно главное - за что сын кандидата в президенты получал от украинцев астрономические суммы. Письмо от топ-менеджера Вадима Пожарского, написанное еще в 2015 году, расставляет точки над i. «Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с твоим отцом. Это настоящая честь и удовольствие», - цитирует послание The New York Times. Мосты, которые Байден-младший навел между Вашингтоном и Киевом, сработали быстро. Меньше, чем через год, Джо Байден добился увольнения досаждавшего компании генпрокурора Украины Виктора Шокина. Вся последовательность событий окончательно сложилась в единую картину.



Обещанный республиканцами слив компромата появился на страницах нью-йоркского таблоида. На обложке отец и сын Байдены выглядят так, как будто их поймали с поличным. Газета обещает целую серию публикаций с новыми подробностями о прямой связи между семьей Байдена и компанией Burisma, и не только.



Одной лишь историей украинских турне Байденов дело не ограничится. В распоряжении республиканцев оказался целый жесткий диск из ноутбука Хантера Байдена, забытого им когда-то в ремонтной мастерской. Помимо писем, там нашелся и впечатляющий фотоархив. «В нашем распоряжении тысячи фотографий, может и больше. Содержание фотографий где-то непристойное, а где-то и незаконное», - рассказывает юрист Трампа Рудольф Джулиани. На одной из фотографий Байден-младший запечатлен с трубкой для курения наркотических смесей. Также в статьях СМИ упоминается 12-минутный ролик с интимной связью Хантера и неизвестной женщины. Публиковать его журналисты не стали. Но напечатали другие личные снимки. Twitter и Facebook моментально запретили распространение любых компрометирующих материалов о Хантере Байдене. Но причину своего решения объяснить так и не смогли. Республиканские телеканалы тут же предложили, что следующим шагом соцсети свалят все на русских хакеров. «Штаб Байдена может назвать всю эту историю дискредитированной на основании того, что об этом пытаются заявить интернет-гиганты. Но ни один журналист, взглянув на эту историю, не решит: “О, точно, это все сфабриковали русские! Путин сделал это!” Это просто смешно. Штаб Байдена использует интернет-гигантов, чтобы не отвечать на обвинения», - говорит в эфире ведущий Fox News Такер Карлсон. Сенаторы от республиканской партии уже предложили привлечь компании к ответственности за вмешательство в предвыборную гонку, нисколько не скрывая того, что появление этих материалов - часть гонки. Чтобы убедиться в том, что этот шаг был давно и тщательно спланирован, достаточно посмотреть на дату первой публикации - 14 октября - за день до дня, на который были запланированы вторые президентские дебаты. Стоит только догадываться, на какие вопросы заставил бы отвечать соперника Трамп, если бы не вмешалась пандемия, и встречу не пришлось бы перенести. Судя по первым скупым комментариям Байдена, отвечать ему явно непросто. Трамп же говорит много и охотно. Вместо дебатов он устроил целые гастроли по югу Америки, в каждом штате проходясь по Джо Байдену и его сыну. «Хантер Байден как пылесос, который всюду следует за своим отцом и повсюду говорит: дайте пару миллионов. И всегда берет не пару, а гораздо больше. Это позор! Эта семья - организованная преступность!», - парирует он. Толпа же с удовольствием подыгрывает, требуя расправы.



По данным последних опросов, Трампу, наконец, удалось сократить 10-процентное отставание от Байдена. Президент, победивший и коронавирус, и непокорные рейтинги, всю неделю пребывал в отличном расположении духа, и не скрывал этого.



До выборов 15 дней и два тура дебатов. Республиканцы обещают еще немало сенсаций. Следующие порции компромата должны рассказать много нового о титанах демократической партии - Бараке Обаме и Хиллари Клинтон. Их секреты могут быть куда интереснее неумелых махинаций семьи Байденов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика