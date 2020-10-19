Спасатели ищут пропавших после крушения судна в Баренцевом море

В Баренцевом море продолжается поисковая операция. Спасатели и пограничники ищут троих пострадавших с затонувшей лодки.

Напомним, инцидент произошел в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области вечером в субботу, 17 октября. На борту находились десять человек. При этом семерым удалось спастись. Их подняли со сторожевого катера и отправили на берег.

Предположительно, авария произошла из-за ошибки в управлении. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. Уточняется, что в район поисковой операции была направлена водолазная группа, а береговую линию осматривают спасатели и волонтеры.