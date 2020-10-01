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Программу туристического кешбэка продлили до января 2021 года

Светлана Головина
09:59 01.10.2020
Максимальный возврат составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысячи рублей.
Программу туристического кешбэка продлили до января 2021 года
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

По решению правительства России программу туристического кешбэка за туры по стране продлена до 10 января 2021 года.  Соответствующее постановление было подписано премьером  Михаилом Мишустиным.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», - уточняется на сайте кабмина.

На данный момент в акции могут принять участие не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

В ходе второго тура  продолжительность тура или проживания в гостинице было сокращено до двух ночей, а минимальная стоимость путевки больше не ограничивается.

Помимо этого, максимальный кешбэк составляет 20% от  стоимости тура, но не более 20 тысячи рублей.

Отмечается, что оплатить поездку  необходимо картой платежной системы «Мир», после чего на нее будет начисляться возврат автоматически в течение пяти дней с момента внесения платежа..

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