Франция планирует выслать более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев

Власти Франции намерены выслать из страны больше 230 иностранцев, которых подозревают в экстремизме. С такой инициативой, по сообщениям СМИ, выступило министерство внутренних дел. Большинство из тех, кого собираются депортировать, уже задержаны.

Ужесточить борьбу с экстремизмом решено после жестокого убийства учителя в пригороде Парижа. Накануне его память почтили на площади Республики, куда пришли тысячи людей. В руках они держали свечи и плакаты с надписями «Я учитель» и «Нет варварству».

Акцию провели по инициативе журнала Charlie Hebdo, в редакции которого 5 лет назад произошел теракт. Его устроили радикалы после того, как журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Эти же рисунки стали причиной убийства Самюэля Пати. Недавно он провел урок о свободе слова, на котором показывал карикатуры ученикам. А в прошлую пятницу 18-летний террорист обезглавил учителя прямо возле школы. Известно, что подозреваемый в убийстве педагога имел статус беженца во Франции.