Ультиматум, изменения в Конституцию и сбор урожая: как изменилась ситуация в Белоруссии за последнюю неделю

На минувшей неделе сразу две новости поступили от экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сначала она заявила, что не знает ни одного рецепта приготовления котлет. А затем объявила ультиматум Александру Лукашенко.

И если первая про котлеты является проблемой только ее супруга, то вторая - Тихановская, по сути, указала действующему президенту на дверь и строго обозначила сроки.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены», - написала Тихановская в своем паблике.

Ничего принципиально нового для Лукашенко здесь не прозвучало. Требования все те же. А вот такой всплеск активности Тихановской явно неспроста. Акции протеста в Белоруссии начали постепенно утихать. Стройные ряды оппозиции стали рассыпаться, а желающих, что называется поучаствовать, из числа обычных граждан заметно уменьшилось.

Светлана Тихановская, занимаясь собственным пиаром на Западе, в своей стране стремительно теряет влияние на оппозицию. И вот в попытке вернуть авторитет она обзванивает белорусские предприятия и призывает к забастовкам, то есть фактически действует против своей же страны, призывая обрушить ее экономику. На неделе Тихановская через телеграмм-канал обратилась к белорусским рабочим.

«Вы не одни. Сейчас все белорусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать вам всеми доступными способами: искать юристов, делать пожертвования в фонды, собирать продуктовые наборы, писать и рассказывать всему миру о вас каждый день», - сказала Тихановская.

Тем временем в Белоруссии протестные акции вышли на совершенно новый качественный уровень и стали очень напоминать украинский сценарий. Теперь, в основном, это немногочисленные группы вооруженных холодным оружием молодых людей в масках. Эти молодчики уже ничего не требуют, а главный смысл акций – спровоцировать волну насилия. КГБ Белоруссии заявляет, что располагает информацией о готовящейся в республике серьезной провокации с использованием различных банд-групп. Цель - развязать бойню и свалить все это на правоохранительные органы.

«Протесты, сместившиеся в город Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельством тому - акции в минувшее воскресенье. Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группой боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов», - пояснил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

В часы пик небольшие группы молодежи в масках и капюшонах перекрывают дороги. Люди, спешащие на работу или домой, вынуждены стоять в пробках. И у многих начинают сдавать нервы. Такие стычки происходят все чаще. Вечерами многие жители Минска уже опасаются выходить на улицу.

Политическая карьера самой Тихановской развивается, кажется, отдельно от процессов, происходящих внутри Белоруссии. Она раздает бесконечные интервью западным СМИ, получает награды и премии. Купаясь в лучах своей славы, экс-кандидат уже провозгласила себя Символом Свободы. И видимо, уже только за это получила премию имени главного американского русофоба Джона Маккейна, которую вручает Международный республиканский институт. Так хорошо знакомый с достижениями Тихоновской ведущий церемонии, американский сенатор Линдси Грэм, даже точно не знал фамилии лауреата.

«В этом году мы номинируем потрясающую женщину. Она достойна этой награды, как никто другой. Мисс тиКовская (надеюсь, я верно произнес вашу фамилию). То, что вы делаете, дохновляет всех нас», - сказал Линдси Грэм.

Вместе с Тихановской, так называемую премию Свободы получил и госсекретарь США Майк Помпео, для которого вмешательство во внутренние дела других стран стало едва ли не главной государственной обязанностью. Заявления Помпео не оставляют сомнений, что и в случае с Белоруссией США в стороне не останутся.

«Мы продолжаем требовать от руководства Белоруссии привлечения к ответственности виновных в подрыве демократии, как мы уже делали, когда вводили санкции против ответственных за это вместе с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Евросоюз и вовсе противоречит сам себе. Страны ЕС, как каток, давят на Лукашенко, угрожают ему санкциями и требуют провести повторные демократические выборы. И более того, ЕС настаивает, чтобы выборы прошли без вмешательства извне. Одновременно с этим, ЕС публикует выводы Совета Европейского Союза, где открыто говорится, что ЕС будет финансировать белорусскую оппозицию и антиправительственные СМИ. Видимо, вмешательство самого Евросоюза, в этом случае, не в счет. Похоже, там все давно решили и за Лукашенко, и за самих белорусов.

«ЕС, не признавая Лукашенко, требуют от него: сделай то-то, сделай то-то. Почему обращаетесь с требованием провести конституционные изменения. Они его не признают и что-то требуют. Здесь позиция Запада, лишенная внутренней логики», - сказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД РФ Константин Затулин.

Сам же Александр Лукашенко на неделе сделал ход, который вогнал в ступор даже самых матерых политтехнологов. Никого не предупреждая заранее, он приехал в следственный изолятор КГБ, чтобы лично встретиться и поговорить напрямую с задержанными представителями оппозиции. Из просочившейся в СМИ информации известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Главное, и это невозможно отрицать, что они смогли поговорить. На коротком видео, которое попало в СМИ, можно разглядеть сидящего за столом Лукашенко в окружении 11 членов так называемого координационного совета.



«Страна живет под лозунгом: “Даешь диалог”. Я подумал о том, что исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения, по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я смотрю на это шире и пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире», - сказал Александр Лукашенко.

О чем именно говорил Лукашенко с оппозиционерами на протяжении четырех с половиной часов, стороны решили не разглашать. Известно лишь, что президент предлагал оппонентам принять участие в изменении Конституции официально. Это подтвердил и вышедший на свободу сразу после встречи с президентом бизнесмен Юрий Воскресенский. Он рассказал, что визит Лукашенко и для них стал абсолютной неожиданностью.

«Когда он пришел, мы поняли, что власть действительно открыта к диалогу и просит конкретики по этому диалогу, а не каких-то обширных, около демократических фраз. Поэтому, подчеркну, для нас это было потрясение. И только сильный политик способен на такой шаг. И мы его оценили. Президенту не нужен пиар, эта встреча нужна была нам», - рассказал Юрий Воскресенский.

На той же встрече в СИЗО присутствовал и супруг экс-кандидата в президенты Сергей Тихановский. О чем с ним говорил Лукашенко тоже неизвестно. Но по окончании встречи Сергей впервые за время нахождения в изоляторе смог позвонить Светлане Тихановской. Понятно, что без ведома белорусского президента этот разговор был бы не возможен. Для Тихановской, как она призналась позже, этот звонок тоже стал полной неожиданностью.



Из обнародованного телефонного разговора супругов, стало известно, что Сергей посоветовал Светлане быть жестче. Что именно имел ввиду муж Тихановской, он не пояснил. Но спустя несколько дней экс-кандидат в президенты в одном из интервью рассказала, как это поняла она.

«Для себя я поняла, что нужно быть жестче в своих заявлениях, жестче в своих обращениях к странам, которые солидарны с нами. Жестче, чтобы они были смелее в своих заявлениях, в своих действиях», - пояснила Тихановская.

Телевизионная картинка из Минска сейчас резко контрастирует с тем, что происходит на большей части Белоруссии. Пока в столице небольшие группы молодчиков на камеры поджигают покрышки, в регионах люди собирают урожай картофеля и готовятся к зиме.

«Если бы у нас в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так, те мордовороты ходят по Минску, а кушать то хотят. Эти люди не такие», - сказал президент Белоруссии.

Лукашенко всячески демонстрирует, что готов к диалогу и реформам, готов поделиться властью и полномочиями с различными государственными институтами. Изменения в Конституцию обсуждаются в эфире государственных телеканалов.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти», - сказал Александр Лукашенко.

Очевидно, что ни 25 октября, как этого потребовала Тихановская, ни в другой день Александр Лукашенко в отставку не уйдет. И экс-кандидату в президенты нужно будет держать слово, то есть остановить все белорусские предприятия, магазины, блокировать дороги и вывести людей на улицы. Вот только ситуация в республике в последнее время изменилась так, что угрозы покинувшей страну Тихановской, скорее всего, так и останутся лишь мечтами.