Удар и детский плач: новые подробности падения детей с эскалатора в московском ТЦ

Один ребенок, пострадавший в страшном ЧП на эскалаторе в торговом центре в Москве, уже отпущен домой. Второй до сих пор остается в больнице. Кадры этого происшествия накануне шокировали буквально всю страну. На месте событий побывала съемочная группа телеканала «Звезда». Корреспондент Игорь Балдин восстановил хронику произошедшего.

Двое маленьких детей - девочки шести и трех лет - пытаются поставить коляску на эскалатор. В ней - полуторагодовалый ребенок. Наблюдает ли за происходящим кто-то из посетителей торгового центра, остается за кадром. На помощь никто не спешит. Дальше происходит то, на что каждому родителю смотреть страшно. Коляска срывается вниз, переворачивается, дети получают серьезные черепно-мозговые травмы. Их экстренно доставляют в Морозовскую больницу Москвы.

На кадрах камеры наблюдения видно - к детям подбегает мужчина. Охрана сообщила, что это был один из работников ближайшего магазина.

«Они упали. После того, как они упали, их мама пришла через 5 минут, она тоже была в шоке. Не знаю точно, какие травмы они получили. Я была в шоке, у меня до сих пор руки дрожат. Приехала скорая, люди, охрана, все пришли, мы дали успокоительного маме», - рассказала сотрудница кафе.

Мама детей, по свидетельству очевидцев, упустила их из виду, когда выбирала товар в магазине. Телеканалу «Звезда» удалось разыскать отца. Но он был несловоохотлив, сказал несколько дежурных фраз и вскоре перестал отвечать на звонки.

«Ничего-ничего, все нормально», - уточнил отец.

Все случившееся - новый повод поговорить о безопасности. В этом ТЦ, как и во многих других, перед эскалатором нет защитных барьеров. Их устанавливают, чтобы владельцы колясок пользовались лифтами.