Дары предков: гены от неандертальцев названы одной из причин заражения COVID-19
По словам специалистов, распространенность этих генов отличается в зависимости от региона.
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В ходе исследования европейские ученые выяснили, что наличие у человека генов, унаследованных от неандертальцев, могут увеличить их вероятность заражения тяжелыми формами коронавируса.
В частности, специалистами изучается набор генов, которые связаны с более высоким риском госпитализации и проблемами дыхания.
«Современные люди и неандертальцы скрещивались на разных этапах истории, что привело к обмену генами, который все еще наблюдается сегодня», - отмечается в материале Аpnews.
По словам ученых, распространенность этих генов отличается в зависимости от региона - 16% у населения Европы, 50% в Южной Азии, а у людей Африки и Восточной Азии они вовсе отсутствуют.