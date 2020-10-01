Дары предков: гены от неандертальцев названы одной из причин заражения COVID-19

В ходе исследования европейские ученые выяснили, что наличие у человека генов, унаследованных от неандертальцев, могут увеличить их вероятность заражения тяжелыми формами коронавируса.

В частности, специалистами изучается набор генов, которые связаны с более высоким риском госпитализации и проблемами дыхания.

«Современные люди и неандертальцы скрещивались на разных этапах истории, что привело к обмену генами, который все еще наблюдается сегодня», - отмечается в материале Аpnews.

По словам ученых, распространенность этих генов отличается в зависимости от региона - 16% у населения Европы, 50% в Южной Азии, а у людей Африки и Восточной Азии они вовсе отсутствуют.