В стране и мире В РКЦ «Прогресс» приступили к эскизу многоразовой ракеты «Амур-СПГ» Тамара Астапенкова Ракета-носитель «Амур» будет иметь возвращаемую первую ступень. © Фото: ProgressSamara Facebook В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур-СПГ». Об этом сообщил генеральный директор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. «В РКЦ “Прогресс” ведется эскизное проектирование ракеты-носителя “Амур-СПГ”», - сказал РИА Новости Дмитрий Баранов. Ранее стало известно, что «Роскосмос» до 21 декабря 2020 года будет принимать эскизные проекты нового космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью. Также сообщалось, что возвращаемую первую ступень планируется использовать до десяти раз. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика