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В РКЦ «Прогресс» приступили к эскизу многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

Тамара Астапенкова
04:04 19.10.2020
Ракета-носитель «Амур» будет иметь возвращаемую первую ступень.
В РКЦ «Прогресс» приступили к эскизу многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
© Фото: ProgressSamara Facebook

В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе «Амур-СПГ». Об этом сообщил генеральный директор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«В РКЦ “Прогресс” ведется эскизное проектирование ракеты-носителя “Амур-СПГ”», - сказал РИА Новости Дмитрий Баранов.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» до 21 декабря 2020 года будет принимать эскизные проекты нового космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью. Также сообщалось, что возвращаемую первую ступень планируется использовать  до десяти раз.

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