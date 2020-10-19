В Москве могут ввести QR-коды для входа в салоны красоты, магазины и рестораны

Власти Москвы рассматривают возможность внедрения системы использования QR-кодов для посещения салонов красоты, непродовольственных магазинов и ресторанов. Об этом заявил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому.

По словам Немерюка, власти уже приступили к переговорам с представителями бизнес-сообщества о данной возможности. Чиновник отметил, что система регистрации является альтернативой полному закрытию заведений. В настоящее время QR-коды действуют в ночных заведениях столицы.

«Если система заработает, вполне возможно, другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», - сказал Немерюк.

С понедельника, 19 октября, чтобы попасть в ночные заведения Москвы посетители должны при входе отсканировать QR-код, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Также можно отправить СМС на номер 7377. Подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.