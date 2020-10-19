Ученый спрогнозировал падение астероида за день до выборов президента США

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон считает, что за день до выборов президента США на Землю может упасть астероид 2018VP1.

«Космический камень размером с холодильник несется к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час. Он может коснуться Земли 2 ноября», - написал ученый в своем Instagram.

Астрофизик утверждает, что астероид слишком маленький, чтобы причинить вред.

Ранее в NASA сообщали, что космический камень 2018VP1 подойдет к нашей планете на минимальное расстояние 2 ноября приблизительно в 18:33 по московскому времени. По данным ученых, астероид пролетит в 384 тысячах километров от Земли.

Американские выборы пройдут 3 ноября. За кресло президента будут бороться действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.