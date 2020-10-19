Вильфанд пообещал россиянам «необычную» пятницу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что пятница, 23 октября, станет «необычной». По словам метеоролога, в этот день температура в европейской части страны будет на три градуса выше нормы.

«Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», - приводят слова Вильфанда РИА Новости.

Также метеоролог рассказал, что в связи с этим усилятся дожди. Это, по прогнозу, произойдет в четверг во второй половине дня.

В пятницу температура поднимается до 13 градусов. Затем снова похолодает.