Вирусологи оценили «слабое место» коронавируса

Белок, который был обнаружен американскими учеными в структуре коронавируса, может помочь в борьбе с заболеванием и блокировать его с помощью лекарств. Такое мнение высказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Это может сработать. Коронавирус — понятие очень большое, в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус», - объяснил РБК Аграновский.

Ранее стало известно, что американские вирусологи у группы коронавирусов SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV выявили общее уязвимое место – белок Tom70. По мнению ученых, этот белок в сочетании с коронавирусным геном Orf9b может использоваться как мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

По словам Алексея Аграновского, открытие американских вирусологов может помочь в дальнейшей борьбе с COVID-19. Однако для это потребуется много времени.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что данное открытие не стоит рассматривать, как «некий аванс» на изобретение нового лекарства. При этом ученый подчеркнул, что любая информация о молекулах коронавируса может быть полезной при создании новых препаратов и вакцин.