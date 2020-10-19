Встречи на свежем воздухе и запрет удаляться от дома: в Ирландии ужесточили карантин

Ирландия ввела шестинедельный карантин из-за второй волны коронавируса. Решение было принято на совещании правительства.

В постановлении кабмина говорится, что ограничения будут действовать с полуночи 21 октября до 1 декабря. В этот период жителям страны запрещено удаляться от дома на расстояние более 5 километров, встречаться можно только на свежем воздухе и только с жильцами одного домовладения. Пабы, бары и кафе будут работать только «на вынос». Закроются магазины, которые не продают жизненно важные товары.

Меры коснутся также различных церемоний. Например, на свадьбе может присутствовать не более шести гостей, на похоронах - не более десяти человек.

Школы, детсады продолжат работу. Также разрешено заниматься профессиональным спортом. Открытыми останутся стройки.

За последние сутки в Ирландии 1 031 человек заразился коронавирусом. В больницах находятся 298 человек, из них 34 человека в реанимации.