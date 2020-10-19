В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось о смерти 51 пациентов с коронавирусом. Таким образом за все время пандемии в столице было зафиксировано 6 058 смертельных случаев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют ужесточать ограничения на фоне пандемии коронавируса. По словам градоначальника, в столице «абсолютно не приемлемы» введение комендантского часа или полное запрещение передвижения по городу.