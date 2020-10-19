В Испании из-за COVID-19 изолируют целый регион

Власти испанского автономного сообщества Наварра намерены закрыть границу региона в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства автономии.

Отмечается, что ограничения начнут действовать с 22 октября и продлятся 15 дней. В этот период нельзя будет въезжать и выезжать из региона. Кроме того, временно будут закрыты все кафе и рестораны.

Население Наварры - около 650 тысяч человек. С начала пандемии там зафиксировали порядка 25,8 тысячи заболевших коронавирусом.

Ранее режим повышенной готовности был введен в Мадриде. По данным на 19 октября, в Испании зарегистрирован 1 015 795 случаев заражения.