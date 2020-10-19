США ввели санкции против шести китайских компаний за помощь Ирану

Власти США ввели санкции против шести компаний и двух физических лиц в Китае за оказываемую официальному Тегерану помощь. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Мы повторяем предупреждение всем действующим лицам по всему миру: если вы ведете бизнес c морским флотом Ирана, вы рискуете санкциями США», - приводит РИА Новости заявление Помпео.

С его слов, попавшие в черный список США компании и лица помогали Ирану доставлять морским путем различные грузы, которые были связаны с военными программами, в частности, с программой по созданию баллистических ракет.