Родственники Ефремова отказались примириться с потерпевшими по делу о ДТП

Семья актера Михаила Ефремова отказалась от примирения с потерпевшими по уголовному делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщил Александр Добровинский - адвокат родственников погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

Юрист сообщил, что переговоры длились долго, но ни к чему не привели и родственники Ефремова отказались от дальнейшего обсуждения возможных вариантов.

«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере, на тот момент был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло», - заявил Добровинский в эфире телеканала «Москва 24».

Восьмого сентября суд признал Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил актера к восьми годам колонии.

Трагедия произошла в начале лета. Тогда Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм скончался.