В Ярославской области продлили школьные каникулы из-за COVID-19

Школьные каникулы в Ярославской области будут продлены до двух недель из-за роста числа заразившихся COVID-19. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миронов.

«Приняли решение увеличить каникулы для школьников до двух недель. Сделать такой шаг необходимо для снижения роста заболеваемости», - приводит пресс-служба регионального кабмина слова Миронова.

Отмечается, что образовательные организации будут самостоятельно принимать решения о конкретных сроках начала каникул, исходя из своего режима обучения. Информация об осенних каникулах будет размещена руководством школ на сайтах учебных заведений, в родительских чатах и в соцсетях.

При этом детские сады продолжат работать в обычном режиме.

За минувшие сутки в России было выявлено 15 982 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в нашей стране в настоящий момент составляет 1 415 316 человек.