На семь градусов выше нормы: в регионы России вернется тепло

В конце рабочей недели тепло вернется в центральные регионы европейской части России. С таким прогнозом выступили синоптики из центра «Фобос».

Согласно их расчетам, температура воздуха будет на пять-семь градусов выше климатической нормы.

«В большинстве регионов Центрального федерального округа ожидается повышение температуры воздуха в пятницу до +9...+12 градусов, в регионах Черноземья и Среднего Поволжья до +13...+16 градусов», - отмечается в сообщении на сайте центра.

Возвращение тепла ощутят на себе и жители более восточных регионов, обещают прогнозисты. К выходным на юге Башкирии и в Оренбургской области потеплеет до 13 градусов.

Впрочем, тепло продержится недолго. Уже через пару дней воздух начнет остывать, а на смену солнцу придут ветер, дожди и существенное похолодание.