Занимающиеся спортом россияне получат право на налоговый вычет

Занимающиеся спортом россияне получат право на получение налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

«Изменения в Налоговый кодекс по поручению президента России подготовил Минфин. Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства России.

С помощью вычета можно сократить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. Такие вычеты рассчитаны на тех, кто приобретает лекарства на лечение или реабилитацию после перенесенной болезни, занимается благотворительностью, вкладывает средства в собственное пенсионное обеспечение, оплачивает учебу или страхование.

«"Оздоровительный" налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Позже министерство спорта перечислит организации, претендующие на получение налогового вычета. После всех доработок законопроект будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы.