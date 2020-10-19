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В Ростуризме рассказали о потерях отрасли из-за отсутствия иностранных туристов

Роман Захаров
21:26 19.10.2020
По словам главы Ростуризма, точную сумму ущерба можно будет назвать ближе к концу года.
В Ростуризме рассказали о потерях отрасли из-за отсутствия иностранных туристов
© Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, globallookpress

Ущерб российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов в текущем году составит 600 миллиардов рублей. Такое заявление сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей по итогам года составят потери по въездным потокам», - сказала она в беседе с РБК.

Руководитель Ростуризма добавила, что окончательную сумму ущерба можно будет назвать ближе к концу года. При этом, по ее словам, многое будет зависеть от динамики того, «как дальше у нас будут закрываться границы».

В беседе с изданием Догузова также сообщила, что ежегодный оборот туристической отрасли в РФ составляет 3,7 триллионов рублей.

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