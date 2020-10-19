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Власти Петербурга вводят запрет на работу ресторанов после 23:00

Ян Брацкий
21:20 19.10.2020
Кроме того, городские власти существенно ужесточат контроль над соблюдением масочного режима.
Власти Петербурга вводят запрет на работу ресторанов после 23:00
© Фото: flickr

В Санкт-Петербурге введут временный запрет на работу ресторанов после 23:00. На такое решение власти северной столицы пошли в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

«Правительство Петербурга планирует ввести ограничения на время работы ресторанов. Дело в том, что рестораны выполняют две функции: во-первых, они кормят, во-вторых, они развлекают. Вот развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время. До 23:00 рестораны будут работать», - приводит ТАСС слова чиновника.

Кроме того, власти Санкт-Петербурга планируют ужесточить контроль над соблюдением санитарных мер и ранее введенных ограничений.

«Спасибо всем, кто старается не добавлять работы врачам, использует маски и перчатки в общественных местах. Таких людей у нас с каждым днем становится все больше. Но есть и те, кто игнорирует здравый смысл. Напомню, что за нарушение масочного режима грозит штраф в четыре тысячи рублей», - напомнил в эфире «Радио России» губернатор региона Александр Беглов.

С его слов, использование защитных средств должно стать частью повседневной культуры человека. Вместе с ужесточением контроля, соблюдение простых мер безопасности сведет на нет распространение коронавируса, добавил он.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 52 592 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По числу больных COVID-19 город занимает третье место после Москвы и Московской области.

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