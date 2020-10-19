Названы страны, в которых будут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Минобороны и центром имени Гамалеи, будет производиться в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китае. Об этом говорится в сообщении российского Фонда прямых инвестиций.

Кроме того, по словам главы фонда Кирилла Дмитриева, также планируется поставить препарат в Аргентину и Перу. Первые партии, утверждает Дмитриев, могут поступить в Латинскую Америку уже в декабре.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В пострегистрационных испытаниях принимают участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо. Это нужно для проверки эффективности вакцины.

По словам директора НИЦ им. Гамалеи Александра Гинцбурга, первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность «Спутник V», появятся уже в начале ноября.