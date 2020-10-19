В стране и мире Новак: в ОПЕК+ договорились о продолжении сделки по сокращению добычи Ян Брацкий Следующая встреча представителей картеля намечена на ноябрь, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. © Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять сделку по сокращению добычи в полном объеме. С таким заявлением выступил глава Минэнерго Александр Новак. Следующая встреча намечена на ноябрь, добавил он. «По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы продолжать исполнять соглашения в полном объеме, даны соответствующие рекомендации. Мы договорились встретиться в следующий раз уже в ноябре, через месяц, для того, чтобы подвести итоги за октябрь и оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период», - сказал Новак в интервью телеканалу «Россия-24». Ранее стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы обсуждались доверенности в формате ОПЕК+ и возможности их реализации. Также обе стороны подчеркнули готовность вести диалог по этой теме ради поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика