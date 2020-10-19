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СМИ: в США предъявили обвинение в кибератаках шести россиянам

Ян Брацкий
20:33 19.10.2020
По версии Минюста США, они якобы причастны к распространению компьютерного вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году.
СМИ: в США предъявили обвинение в кибератаках шести россиянам
© Фото: pixabay

Власти США предъявили обвинения в хакерстве шести гражданам Российской Федерации, которых они считают причастными к распространению компьютерного вируса NotPetya в 2017 году. Об этом сообщило Reuters.

По версии американской стороны, россияне якобы организовали атаки на Олимпийские игры в Корее и могли повлиять на выборы во Франции.

Вирус-вымогатель NotPetya распространился по всему миру в июне 2017 года. Программа блокировала компьютеры крупнейших компаний и госучреждений, и требовала перевести на счет хакеров 300 долларов для отключения. От вируса пострадали Европа, Азия, Америка и Россия. 

Официальные Вашингтон и Лондон возложили всю ответственность на Россию, не приведя никаких доказательств. В Москве упреки в свой адрес сочли беспочвенными.

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