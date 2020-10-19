СМИ: в США предъявили обвинение в кибератаках шести россиянам

Власти США предъявили обвинения в хакерстве шести гражданам Российской Федерации, которых они считают причастными к распространению компьютерного вируса NotPetya в 2017 году. Об этом сообщило Reuters.

По версии американской стороны, россияне якобы организовали атаки на Олимпийские игры в Корее и могли повлиять на выборы во Франции.

Вирус-вымогатель NotPetya распространился по всему миру в июне 2017 года. Программа блокировала компьютеры крупнейших компаний и госучреждений, и требовала перевести на счет хакеров 300 долларов для отключения. От вируса пострадали Европа, Азия, Америка и Россия.

Официальные Вашингтон и Лондон возложили всю ответственность на Россию, не приведя никаких доказательств. В Москве упреки в свой адрес сочли беспочвенными.