Война с дикой природой: кто и зачем убивает редких животных на Дальнем Востоке

В Приморье браконьеры ведут нелегальную охоту на животных. Так, сотрудники ФСБ при обыске в доме одного местного жителя обнаружили десятки медвежьих лап. Мужчину задержали чуть ранее с поличным - в багажнике его машины нашли убитого амурского тигра. Выяснилось, что краснокнижное животное он застрелил, чтобы сбыть на черном рынке. Сейчас злоумышленнику грозит тюремный срок - до семи лет, и штраф на сумму более двух миллионов рублей.

Останки редких животных - желанный товар на черном рынке. За одну лишь шкуру тигра или леопарда клиенты браконьеров готовы заплатить больше миллиона рублей. Покупают даже зубы, усы и кости. Особенно в Китае, где дериваты используют в традиционной медицине. В частности, усами тигра пытаются лечить кариес, а перемолотые кости вообще считаются панацей от многих болезней.

«Убийство животных ради их органов действительно в народной китайской медицине существует и сегодня. Но это те пещерные методы, с которыми борются и сами китайцы. Там ведь тоже понимают, что из традиционных методов работает, например иглотерапия, массаж, а что давно уже надо было забыть, как страшный сон восточной медицины», - считает невролог, рефлексотерапевт Ольга Ситникова.

Спрос рождает предложение. По обе стороны границы регулярно задерживают браконьеров.

Сегодня самый распространенный вид браконьерства - охота с дороги. Нарушители едут вдоль леса, часто даже ночью, подсвечивая дичь прожекторами или высматривая тепловизароми. При первом отблеске глаз - выстрел. Кого именно убили - оленя, кабана или тигра - разбираются лишь когда подходят к телу животного.

Есть случаи, когда жертвами такой охоты становились и люди.

«В этом году у нас четыре случая, когда застрелили человека. Потому что в тепловизор видят только пятно и стреляют», - объяснил инспектор Госохотнадзора Приморского края Дмитрий Тараненко.

Тех диких кошек, которым повезло выжить, после ранения отправляют в центр реабилитации «Амурский тигр» под Уссурийском. В 2017 году котенка Сайхана смогли спасти и позже отпустили обратно в природу. Сейчас в вольерах центра находится молодая тигрица Санда. Ее родители погибли от рук браконьеров и она была вынуждена выйти к людям в поисках еды.

«Если тигр умеет охотиться, боится людей, то осуществляется выпуск обратно в дикую природу. По большей части все посетители центра были готовы к выпуску», - объяснил генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамильев.

При этом даже после реабилитации подопечные центра не застрахованы от браконьерской пули. В Амурской области нашли тело недавно выпущенного в природу тигра Павлика. Сейчас идет следствие, есть подозреваемые.

На Дальнем Востоке осталось всего лишь около 600 амурских тигров. И за их судьбой внимательно следят. В том, числе с помощью фотоловушек. Численность этих редких животных удалось стабилизировать, в том числе, благодаря егерям Охотнадзора, которые по-прежнему, в любое время и погоду, патрулируют леса.