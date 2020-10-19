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В Роскосмосе раскрыли размер трещины на МКС

Ян Брацкий
20:03 19.10.2020
Сейчас экипаж МКС вместе с экспертами на Земле разрабатывают план действий по окончательной герметизации трещины.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: роскосмос

Экипажу Международной космической станции (МКС) удалось загерметизировать трещину в российском модуле «Звезда» специальной лентой. Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Белкин.

В разговоре со «Звездой» он акцентировал внимание на том, что длина трещины не превышает трех-четырех сантиметров и ничем не угрожает экипажу и работе самой станции.

«Экипаж МКС загерметизировал место утечки временными средствами, которые находятся на борту станции. В настоящий момент группа управления совместно с экипажем разрабатывают программу действий для постоянной герметизации места утечки», - рассказал Белкин.

Ранее стало известно, что обнаружить утечку воздуха на станции удалось случайно, во время чаепития.

«На станции специальные чайные пакетики, не такие, как мы привыкли. Тем не менее, один их них был вскрыт и мелкие чаинки попали в атмосферу станции. Со временем экипаж заметил, что чаинки скопились в одном месте. После этого экипаж проверил корпус при помощи специального оборудования и все подтвердилось», - отметил представитель «Роскосмоса».

Об утечке стало известно в сентябре прошлого года. С тех пор ее объем постоянно увеличивался. В ближайшее время, подтвердили в «Роскосмосе», микротрещину окончательно загерметизируют.

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