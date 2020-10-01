В стране и мире Министерство счастья появится на Камчатке Светлана Головина Полное официальное название ведомства - Министерство социального благополучия и семейной политики. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press На территории Камчатского края будет создано Министерство счастья, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Полное официальное название ведомства - Министерство социального благополучия и семейной политики. «Мне важно этот переход осуществить, уйти от “министерства обиженных и обездоленных”», - приводит слова губернатора пресс-служба правительства. По словам Солодова, власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации, однако основной задачей станет сделать их благополучными. «Нам нужно их сделать счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными», - акцентировал он. Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края 21 сентября, после чего запустил реформу структуры правительства региона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика